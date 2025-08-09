A un mes de iniciar la fase final de la eliminatoria mundialista, en la Selección Nacional de Costa Rica no se deja ningún detalle al azar. Uno de los aspectos que más atención recibe es el control del índice de grasa corporal de cada jugador convocado.

El director de selecciones nacionales, Ignacio Hierro, explicó que existe una medición basada en la sumatoria de pliegues cutáneos (índice de grasa), la cual se clasifica en tres categorías: verde, amarillo y rojo, para determinar la condición física de cada futbolista.

“Tenemos jugadores en verde, amarillo y rojo. Todos los verdes juegan en Europa y se habla un poco del profesionalismo que estos jugadores alcanzan al jugar en una liga donde la competencia es mayor. Entonces en un momento yo lo dije, ojalá en el tiempo seamos capaces de lograrlo en la liga local”, comentó Hierro a Diario Extra.

Según el director de selecciones, esta medición se aplica de manera interna en el combinado nacional, y aunque los futbolistas que militan en el extranjero suelen presentar los mejores resultados, también hay jugadores locales con indicadores óptimos.

“No todos, pero si te puede decir que hay “verdes”. Es una medida en los cuales debemos poner mayor atención, cuales se encuentran en un estado óptimo y cuales están en el limbo”, señaló Hierro.

¿Qué ocurre si un jugador se encuentra en las zonas amarilla o roja? Hierro detalló que, en estos casos, se activan protocolos de seguimiento personalizado.

Además, señaló que esta situación no es exclusiva de Costa Rica: “Sucede en todas las ligas latinoamericanas, el estar buscando un lugar con una competencia mayor, te mejora. Es una condición normal”, indicó el director deportivo.

Hierro concluyó señalando que este control es una prioridad para el cuerpo técnico, que busca que todos los seleccionados lleguen en la mejor forma física posible al inicio de la eliminatoria.