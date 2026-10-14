Legionarios debutan esta semana en Europa y Conference League

Fecha de publicación: 14 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 14 de octubre de 2026

Un total de cinco futbolistas costarricenses inician esta semana su camino en la Europa League y la UEFA Conference League.

En la Conference League, Jurgens Montenegro y su club, el Egnatia de Albania, tienen programado medirse al Midtjylland de Dinamarca a las 10:45 a. m.. No obstante, el compromiso se encuentra en serio riesgo debido a las revueltas estudiantiles que sacuden la capital, Tirana; la situación obligó a cancelar el entrenamiento del equipo visitante y provocó una reunión de seguridad de emergencia por parte de la UEFA para decidir el futuro del partido.

Foto: Egnatia

En la Europa League, el volante Josimar Alcócer se perfila como el único nacional en competencia cuando debute con el Sparta Praga ante el Lillestrøm de Noruega este jueves a las 10:45 a. m.

En ese mismo horario, dentro de la Conference League, el Riga de Letonia (equipo en el que militan los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras) iniciará su participación frente al Kairat de Kazajistán. Ambos nacionales serán bajas por lesión.

Alcócer fue figura en Europa League (Foto: Sparta Praga)

Por su parte, el U Craiova de Rumanía recibirá al Getafe de España a las 10:45 a. m. Sin embargo, el atacante nacional Carlos Mora no podrá ser de la partida debido a una suspensión recibida en las fases previas del certamen.

Carlos Mora será baja por suspensión (Foto: AFP)

La representación costarricense la completará el joven Kenay Myrie con el Copenhague de Dinamarca, equipo que jugará ante el Braga de Portugal a la 1:00 p. m. de este 15 de octubre.

De esta manera, los legionarios inician una exigente temporada con el firme objetivo de trascender en el fútbol del Viejo Continente.