Legionarios debutan esta semana en Europa y Conference League

Fecha de publicación:
Fecha de modificación:
Un total de cinco futbolistas costarricenses inician esta semana su camino en la Europa League y la UEFA Conference League.
En la Conference League, Jurgens Montenegro y su club, el Egnatia de Albania, tienen programado medirse al Midtjylland de Dinamarca a las 10:45 a. m.. No obstante, el compromiso se encuentra en serio riesgo debido a las revueltas estudiantiles que sacuden la capital, Tirana; la situación obligó a cancelar el entrenamiento del equipo visitante y provocó una reunión de seguridad de emergencia por parte de la UEFA para decidir el futuro del partido.
En la Europa League, el volante Josimar Alcócer se perfila como el único nacional en competencia cuando debute con el Sparta Praga ante el Lillestrøm de Noruega este jueves a las 10:45 a. m.
En ese mismo horario, dentro de la Conference League, el Riga de Letonia (equipo en el que militan los ticos Orlando Galo y Anthony Contreras) iniciará su participación frente al Kairat de Kazajistán. Ambos nacionales serán bajas por lesión.
Por su parte, el U Craiova de Rumanía recibirá al Getafe de España a las 10:45 a. m. Sin embargo, el atacante nacional Carlos Mora no podrá ser de la partida debido a una suspensión recibida en las fases previas del certamen.
La representación costarricense la completará el joven Kenay Myrie con el Copenhague de Dinamarca, equipo que jugará ante el Braga de Portugal a la 1:00 p. m. de este 15 de octubre.
De esta manera, los legionarios inician una exigente temporada con el firme objetivo de trascender en el fútbol del Viejo Continente.