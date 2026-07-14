Legionario volvería a Costa Rica para jugar con Alajuelense

Alajuelense podría volver a contar con Kenyel Michel para el Torneo de Apertura 2026.

El extremo costarricense tiene la posibilidad de regresar al conjunto rojinegro mediante un préstamo de seis meses por parte del Minnesota United, club dueño de su ficha; según adelantó el periodista Kevin Jiménez.

Michel fue vendido al equipo de la MLS en agosto de 2025, luego de consolidarse como una de las principales promesas del fútbol nacional.

Como parte de aquella negociación, el limonense permaneció cedido en Alajuelense hasta finalizar ese semestre, antes de incorporarse definitivamente al club estadounidense.

Ahora, el futbolista de 21 años tendría una nueva oportunidad de vestir la camiseta manuda durante el segundo semestre del 2026, en una operación que sería nuevamente en condición de préstamo.

¿Cómo le fue en Minnesota?

Desde su llegada a Minnesota United, Michel no ha logrado debutar oficialmente con el primer equipo en la Major League Soccer y ha desarrollado su proceso con el Minnesota United 2, filial que compite en la MLS NEXT Pro.

En la presente temporada con el equipo filial registra:

8 partidos disputados.

488 minutos en cancha.

2 asistencias.

0 goles.

Promedio de calificación de 6.71, según FotMob.

Durante el año también ha destacado por su desequilibrio en el uno contra uno, acumulando nueve regates exitosos con un 60% de efectividad.

Un regreso para reforzar el ataque

En caso de concretarse el préstamo, Alajuelense recuperaría a un futbolista que conoce la institución y que puede desempeñarse por ambos extremos del ataque gracias a su velocidad, desborde y capacidad para generar superioridad en el mano a mano, especialmente por la salida de Kenneth Vargas.

Michel salió del club rojinegro tras disputar 22 partidos oficiales con el primer equipo y conquistar tres títulos: la Copa Centroamericana 2023, el Torneo de Copa 2023 y la Recopa 2025.

Además, antes de ser transferido al fútbol estadounidense también pasó por Cartaginés, donde disputó 27 encuentros, marcó tres goles y repartió tres asistencias.