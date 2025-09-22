El DJ y productor noruego Kygo llega a cines con película inmersiva de su concierto con entradas agotadas en el icónico Hollywood Bowl, dirigida por Sam Wrench, el mismo director detrás del exitoso “Taylor Swift: The Eras Tour”.

La película, titulada “Kygo: De Vuelta al Hollywood Bowl”, promete ser una experiencia de concierto de otro nivel, ya que el show fue capturado en directo para ser remezclado, remasterizado y reinventado específicamente para el cine.

La película lleva a los fans a primera fila utilizando formatos innovadores como SCREENX y 4DX, diseñados para que el público sienta la energía del espectáculo como nunca antes.

El concierto contó con actuaciones sorpresa de grandes artistas, incluyendo a Ryan Tedder (de OneRepublic), Ava Max, Zara Larsson y Calum Scott, entre otros.

La producción está pensada tanto para los seguidores de toda la vida como para quienes descubren a Kygo por primera vez, ofreciendo un “pase de acceso total a la magia de un espectáculo en directo”.

La película no solo documenta una noche inolvidable de música en uno de los recintos más emblemáticos del mundo, sino que también transforma un concierto en una experiencia cinematográfica completa, siguiendo la creciente tendencia de llevar grandes espectáculos musicales a la pantalla grande con alta calidad de producción.

Estará de manera exclusiva en Cinemark y Cinépolis a partir del 25 de setiembre.