Legado con fuerza de mujer

Ya hemos hablado en otras ocasiones (porque nos encanta hacerlo) sobre los testimonios de vocación que han marcado la vida de muchas personas desde los centros educativos.

Pero hoy queremos hacerlo desde otra arista: las historias que tienen rostro de mujer. Son docentes, directoras, funcionarias administrativas, de limpieza, de cocina y de seguridad. Mujeres trabajadoras del sector educativo que, con firmeza y sensibilidad, ejercen un liderazgo cotidiano que deja huella, porque también son mamás, hermanas, abuelas o tías.

En el marco del mes de la mujer, queremos plantear la oportunidad de preguntarnos qué significa realmente liderar. La cultura, los roles y la costumbre nos puede llevar a asociar el liderazgo con posiciones jerárquicas o con grandes discursos.

Sin embargo, el liderazgo femenino desde los centros educativos nos permite visualizarlo de otra manera: como la capacidad de escuchar, de mediar conflictos, de dar más de la cuenta, de motivar cuando el entorno es adverso y de creer en el potencial de cada estudiante, incluso cuando nadie más lo hace.

Es clave que entendamos que el liderazgo no es un proyecto individual: se construye escuchando, formando equipos y tomando decisiones pensando en el impacto colectivo.

Las mujeres en la educación no solo facilitan el conocimiento. Construyen ciudadanía. Son ejemplo de disciplina, resiliencia y compromiso. Muchas equilibran su vocación profesional con responsabilidades familiares, rompiendo estereotipos y demostrando que el liderazgo no está reñido con la empatía. Por el contrario, encuentran en ella su mayor fortaleza.

Cuando una docente impulsa a una niña a interesarse por la ciencia, cuando una oficial de seguridad da una calurosa bienvenida, cuando una directora defiende mejores condiciones para su comunidad educativa… todas están ejerciendo un liderazgo transformador. Ese liderazgo no siempre es visible en estadísticas, pero se reflejará años después en profesionales íntegros, en comunidades más participativas y en generaciones que aprendieron, desde pequeñas, que las mujeres pueden y deben ocupar espacios de decisión.

Desde el sector educativo, el liderazgo femenino ha sido un motor silencioso pero constante del país. Gracias a estas mujeres, miles de niños, niñas y jóvenes han aprendido no solo matemáticas o gramática, sino valores esenciales como el respeto, la solidaridad y la perseverancia. Han aprendido, además, que el ejemplo arrastra más que cualquier discurso.

Nos emociona pensar que detrás de cada persona profesional exitosa, de cada emprendedora o emprendedor y de cada líder social, hubo una mujer trabajadora de la educación que creyó, acompañó y exigió lo mejor.

Hablar de liderazgo femenino en la educación es hablar de desarrollo social. Organismos como la UNESCO, el Banco Mundial y la OCDE han documentado que la presencia de mujeres en espacios de liderazgo se asocia con mayores niveles de equidad, innovación y cohesión social. En el ámbito educativo, este efecto adquiere una dimensión aún más profunda, porque cada decisión impacta generaciones completas.

Así de trascendente es el liderazgo femenino, que se mantiene luchando a pesar de enfrentar desafíos como brechas salariales, sobrecarga laboral, cuestionamientos constantes a la autoridad de las mujeres y techos de cristal que limitan su ascenso a puestos de mayor responsabilidad.

Ante estos retos, muchas mujeres han aprendido a desarrollar una capacidad que se vuelve clave para sostener su liderazgo: el equilibrio entre las distintas dimensiones de la vida.

Mi experiencia personal de liderazgo a lo largo de tantos años me ha enseñado que en la vida, tanto profesional como personal, el equilibrio es fundamental. Tan importante es el éxito laboral como el éxito de la persona que está detrás del puesto. Nada de lo que he logrado lo hubiera alcanzado si no tuviera una balanza que midiera el equilibrio de mis prioridades.

Ese equilibrio también se refleja en la forma en que las líderes piensan en el mañana. Tal y como las mujeres trabajadoras de la educación siembran futuro en cada estudiante, también piensan en el bienestar de quienes aman. En este sentido, se puede ver a la póliza mutual de vida como una herramienta para asegurar bienestar a sus beneficiarios.

Es una forma concreta de convertir el cuidado en legado, de garantizar que, aun en la ausencia, su esfuerzo y dedicación seguirán traduciéndose en estabilidad, oportunidades y tranquilidad para su círculo cercano y desde la Sociedad de Seguros de Vida nos llena de orgullo ser partícipes de eso.

En este mes de la mujer, reconocer el liderazgo femenino en la educación implica valorar no solo su capacidad de transformar vidas desde el conocimiento, sino también su compromiso de dejar una herencia de responsabilidad, previsión y amor.

Allí radica su verdadero impacto: en formar generaciones y, al mismo tiempo, asegurar que su legado perdure más allá de su presencia.

Ese es el motor silencioso que impulsa el desarrollo social.