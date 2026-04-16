Fecha de publicación: 28 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La Municipalidad de La Unión invita a la comunidad a vivir una experiencia diferente para conmemorar el Día del Libro este próximo 25 de abril, a partir de las 8:00 a.m., en distintos parques y canchas del cantón.

Bajo el concepto de “lectura secreta”, la iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura de una forma dinámica y participativa, invitando a las personas a descubrir historias sin juzgarlas por su portada. Cada participante podrá elegir un libro misterioso, preparado especialmente para despertar la curiosidad.

La actividad consiste en acercarse a los espacios habilitados, donde habrá libros disponibles para que vecinos y visitantes seleccionen uno al azar y se lo lleven a casa, promoviendo así el acceso a la lectura y el disfrute de nuevas historias.

Día Internacional del Libro. Foto con fines ilustrativos.

Desde el gobierno local destacan que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la cultura, la educación y la convivencia comunitaria, mediante espacios accesibles e innovadores para todas las edades.

La Municipalidad invita a toda la población a sumarse a esta experiencia, dejarse sorprender y redescubrir el poder de un buen libro.

Puntos donde habrá libros