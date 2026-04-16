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La Municipalidad de La Unión invita a la comunidad a vivir una experiencia diferente para conmemorar el Día del Libro este próximo 25 de abril, a partir de las 8:00 a.m., en distintos parques y canchas del cantón.
Bajo el concepto de “lectura secreta”, la iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura de una forma dinámica y participativa, invitando a las personas a descubrir historias sin juzgarlas por su portada. Cada participante podrá elegir un libro misterioso, preparado especialmente para despertar la curiosidad.
La actividad consiste en acercarse a los espacios habilitados, donde habrá libros disponibles para que vecinos y visitantes seleccionen uno al azar y se lo lleven a casa, promoviendo así el acceso a la lectura y el disfrute de nuevas historias.
Desde el gobierno local destacan que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la cultura, la educación y la convivencia comunitaria, mediante espacios accesibles e innovadores para todas las edades.
La Municipalidad invita a toda la población a sumarse a esta experiencia, dejarse sorprender y redescubrir el poder de un buen libro.