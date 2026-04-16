“Lectura secreta”: así celebrará La Unión el Día del Libro en espacios públicos

Este próximo 25 de abril, a partir de las 8:00 a.m.

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La Municipalidad de La Unión invita a la comunidad a vivir una experiencia diferente para conmemorar el Día del Libro este próximo 25 de abril, a partir de las 8:00 a.m., en distintos parques y canchas del cantón.

Bajo el concepto de “lectura secreta”, la iniciativa busca fomentar el hábito de la lectura de una forma dinámica y participativa, invitando a las personas a descubrir historias sin juzgarlas por su portada. Cada participante podrá elegir un libro misterioso, preparado especialmente para despertar la curiosidad.

La actividad consiste en acercarse a los espacios habilitados, donde habrá libros disponibles para que vecinos y visitantes seleccionen uno al azar y se lo lleven a casa, promoviendo así el acceso a la lectura y el disfrute de nuevas historias.

Día Internacional del Libro. Foto con fines ilustrativos.
Día Internacional del Libro. Foto con fines ilustrativos.

Desde el gobierno local destacan que este tipo de acciones forman parte de su compromiso con la cultura, la educación y la convivencia comunitaria, mediante espacios accesibles e innovadores para todas las edades.

La Municipalidad invita a toda la población a sumarse a esta experiencia, dejarse sorprender y redescubrir el poder de un buen libro.

Puntos donde habrá libros

  • Parque Moisés Vincenzi Pacheco (Tres Ríos)
  • Cancha multiuso costado Escuela María Amalia (San Juan)
  • Cancha multiuso Santiago del Monte (San Diego)
  • Cancha multiuso Barrio IMAS (Río Azul)
  • Parque Monserrat etapa 7, de la esquina de la feria de Concepción 400 metros oeste y 10 metros norte (Concepción)
  • Cancha multiuso y graderías de cancha (ubicadas en calle principal de Dulce Nombre)
  • Cancha detrás de la Iglesia (San Ramón)
  • Cancha multiuso Residencial Carpintera (San Rafael)