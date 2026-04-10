Lectura: la resistencia de nuestros tiempos

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

Del papel de la lectura, de su rol vital y salvador mucho se ha hablado y escrito; reconozco que perseverar al respecto resulta cliché. Mario Vargas Llosa en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura, pronunciado el 7 de diciembre de 2010 y titulado Elogio de la lectura y la ficción, anota: “Y porque un mundo sin literatura sería un mundo sin deseos ni ideales ni desacatos, un mundo de autómatas privados de lo que hace que el ser humano sea de veras humano: la capacidad de salir de sí mismo y mudarse en otro, en otros, modelados con la arcilla de nuestros sueños”. Muy en sintonía, la editorial Penguin Random House anota al final de cada uno de sus libros una frase célebre de Emily Dickinson: “Para viajar lejos no hay mejor nave que un libro”.

Otra escritora, de las más relevantes de nuestro tiempo, Irene Vallejo, explica cómo la lectura –y definitivamente también, la escritura– fue su medio de supervivencia durante los años oscuros en que sufrió acoso escolar: “En los recreos se ensayan las dinámicas de la tribu: los juegos de la crueldad. (…) casi todos obedecen sumisamente la autoridad de los líderes y los matones: no hay transgresores capaces de defender a la chica marginada”, anota, como trasportándose a esas épocas oscuras. Fue en aquellos momentos frente al papel, cuando compartía con los personajes de las novelas y se convertía en uno de ellos, que desaparecía la tortura de sentirse diferente a los demás, señalada, de ser el motivo de burla. Un breve respiro por fin. Los libros fueron la rama a la que echó mano cuando la corriente del río intentó arrastrarla. ¡Y sí que valió la pena!

Mi propia experiencia se remonta también a los años de la adolescencia. En aquel entonces solía desayunar antes de irme al colegio con el plato encima del periódico, moviendo los alimentos al ritmo de los artículos que me iban interesando, haciéndolos saltar con cada paso de página, chorreando las gotas del fresco y dejando las boronas del pan en medio de la sección de opinión, o de deportes. Pronto aprendí que ese material me daba las bases para defender mis puntos de vista durante las clases de estudios sociales, las más exigentes y respetadas por nosotros mismos.

De forma instintiva fue el camino para ir generando criterio; el contraste de los distintos puntos de vista de los autores que llegaban a mis pupilas propiciaba un ejercicio mental único, valiosísimo, que me hacía aterrizar algunas ideas, o rechazar otras.

Viajar, sobrevivir, argumentar. Justificaciones de peso, sin discusión. Pero hay más: en un mundo cambiante, caótico, veloz, la lectura juega al menos dos roles vitales adicionales, igual de salvadores que los anteriores, pero más acorde con las circunstancias.

A más tiempo de lectura, menos espacio pasivo para los electrónicos. No es posible realizar dos actividades al mismo tiempo. Al menos no en la mayoría de los casos, y no disfrutándolas, sacándoles su máximo provecho. O leemos, o vemos una serie; o tomamos el libro, o nos quedamos pegados viendo pasar la vida frente al escroleo del celular, alternando reels hasta el infinito, recibiendo mensajes sin filtro ni consciencia. Una reconforta y nutre, la otra aturde, noquea, propicia más ansiedad. Pero en un mundo dictado por cuál estímulo genera una gratificación más inmediata, la lectura es una decisión propia; es, sobre todo, un acto de resistencia –de una genuina resistencia–, un estilo de vida al que se accede reconociendo que quizá no compite en intensidad, pero sí en una estabilidad más duradera, más sostenida en el tiempo, sin duda más edificante. Es, por lo tanto, el acto de hacerse dueño del autocuidado.

Lectura como medio contra la manipulación. La desinformación es un arma peligrosa cuando se utiliza como mecanismo para controlar a las personas. Siempre lo ha sido, pero hoy ocurre con características distintas: el caos informático hace que tenga más peso un influencer que un clásico de la literatura; más credibilidad un político en un TikTok que el estudio a profundidad sobre los temas de la actualidad nacional y del mundo; más velocidad de difusión un audio de un desconocido al que se le cree su voz alarmante que la entrega mano a mano de un viejo libro.

La lectura enseña también a dudar, a desconfiar de las fuentes, a cuestionar. Por eso se queman libros –aún hoy–, se cortan los recursos de las universidades, se desacredita la educación cada día más.

La lectura sigue vigente. Es más necesaria que nunca. Para el bienestar personal y comunitario, para la convivencia, para el progreso social. Por suerte ya no es un privilegio de unos pocos: es un recurso al alcance de muchos en tanto se sepa aprovechar, mientras sea bien valorado.

Si no es su costumbre leer, ha empezado bien al haber llegado hasta el final de esta columna. Permítase identificar los temas de los que le gustaría aprender, reconozca que el celular ofrecerá siempre una competencia feroz, identifique el impulso que tiene frente a usted por correr hacia las redes sociales. Dese cuenta de lo que está sucediendo en este instante en su persona, en el mundo como un todo. Y ahora, retome la lectura, y al final, dedique –dedíquese a usted mismo, a usted misma– un espacio para pensar qué le dejaron esas páginas, esa experiencia. Algo importante se habrá generado.

Por el viernes santo hasta hoy sale esta columna, pero nos seguiremos encontrando puntualmente los primeros viernes de cada mes.