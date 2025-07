Después de vivir durante muchos años en San José, Gladys Víquez encontró en el campo no solo un cambio de ritmo, sino la oportunidad de iniciar una nueva etapa de su vida.

Aunque en un inicio su proyecto apuntaba a una finca integral, con cultivos y animales, el destino la llevó por un rumbo inesperado: la creación de Jabones El Prado, una marca que hoy lleva tres años formalizada y que se distingue por la calidad, naturalidad y beneficios dermatológicos de sus productos a base de leche de cabra.

“Yo soy ingeniera en alimentos y siempre me ha apasionado la investigación, la innovación y la ciencia. Luego de la pandemia, me vine a vivir al campo y empecé a tener cabras y ovejas. En ese proceso conocí a un señor con experiencia en el uso de leche de cabra para cosméticos, quien me impulsó a probar con un primer producto. Lo pensé y decidí lanzarme”, relató Víquez.

Desde sus primeros pasos, la emprendedora tuvo claro que no quería hacer un jabón más en el mercado. Su visión como profesional la llevó a enfocarse en una formulación completamente propia, sin atajos, sin bases prefabricadas y sin químicos ocultos.

“La mayoría usa una base de jabón que ya viene con conservantes y otros ingredientes. Yo quise hacer algo diferente, con ingredientes naturales, de calidad y que realmente ayudara a las personas con problemas de piel”, explicó.

Del laboratorio casero al mercado nacional

Víquez inició su producción en casa, pero pronto acondicionó un pequeño local que hoy sirve como oficina, laboratorio y fábrica. Durante el primer año, se dedicó a participar en ferias agrícolas y de emprendedores, donde el producto comenzó a ganar popularidad y donde los testimonios de clientes empezaron a marcar la diferencia.



Los tipos de jabones que venden.

Muchos le compartían cómo el jabón les había ayudado con distintas condiciones dermatológicas.

“Yo iba registrando todo. Cada testimonio me motivaba a seguir. No soy doctora, pero como ingeniera e investigadora me puse a estudiar sobre los beneficios de los ingredientes. El jabón no lo hice por hacerlo, sino con un propósito. Y cuando vi que realmente estaba ayudando, supe que valía la pena formalizar el proyecto”, cuenta.

La formalización tomó otro año más, debido a los múltiples trámites y permisos que en Costa Rica son especialmente rigurosos para productos cosméticos, pero logró registrar la marca y cumplir con los requisitos del Colegio de Farmacéuticos y empezar a distribuir el producto en macrobióticas y farmacias.

Un solo producto

A pesar de las solicitudes del mercado y las sugerencias de ampliar su catálogo, la emprendedora ha decidido concentrarse únicamente en jabones.

“Quiero que sea un producto de excelentísima calidad. A veces por abarcar mucho se pierde el enfoque, o la calidad baja. Yo prefiero ir paso a paso, pero con algo bien hecho, que realmente marque la diferencia”.

Su jabón contiene leche de cabra, aceite de oliva y aceite de coco orgánico. Son ingredientes finos, 100% naturales y con propiedades dermatológicas que han sido clave en el impacto que ha tenido el producto entre sus usuarios.

“El mercado está lleno de productos comerciales. Pero yo quise ir por otro camino, uno único, con ciencia, con pasión y con amor. Y eso se nota cuando las personas prueban el producto y sienten la diferencia”, destacó.

Uno de los grandes sueños es llevar su producto al mercado internacional. Aunque reconoce que no es una meta sencilla, sí es una aspiración real.

“Estamos valorando cómo dar ese paso. Exportar implica tener una línea de producción más grande, más inversión en maquinaria y cumplir estándares de volumen que aún no manejamos, pero estamos trabajando en ello”, comenta.

Actualmente, el equipo detrás de Jabones El Prado es familiar. Ella y su esposo son quienes llevan las riendas del negocio.

“Lo más importante es tener pasión, perseverancia, paciencia y fe. Emprender no es fácil. Hay meses muy buenos, otros no tanto. Pero si se hace con propósito, con amor por lo que uno hace, todo vale la pena. El éxito no es solo dinero. Éxito también es sentirse feliz, ayudar a los demás y hacer algo con sentido”, concluyó.

Estos son sus productos

• Jabón de avena: “ideal para pieles normales que gustan de un cuidado exfoliante y calmante, no contiene químicos agresivos para la piel”.

• Jabón aroma naranja: “es ideal para personas de pieles normales que gustan de una fragancia aromática dulce, fresca y cítrica”.

• Jabón aroma aloe: “es ideal para personas de pieles normales que gustan de una fragancia suave y agradable”.

• Jabón neutro: “ideal para todo tipo de pieles y edades, gracias a su gran cantidad de nutrientes y vitaminas. Nuestro producto se ha destacado como un producto premium, recibiendo a diario numerosos y valiosos testimonios reales”.