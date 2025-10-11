El despacho del diputado independiente Luis Diego Vargas desmintió los rumores que circularon este sábado en redes sociales sobre un supuesto retiro de su visa estadounidense.

“Anda circulando un mensaje engañoso y mal intencionado sobre un supuesto retiro de la visa de don Luis Diego Vargas. Sin embargo, aclaramos que es totalmente falso y que no existirían motivos para tal decisión“, indicó el encargado de prensa del legislador.

La aclaración surge luego de que en los últimos meses varios políticos y exfuncionarios se vieran involucrados en casos de revocación de visas por parte de la Embajada de Estados Unidos, situación que ha generado amplia atención pública.

Vargas continúa con su visa, según dio a conocer el equipo de comunicación del congresista.