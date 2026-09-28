¿Le molesta al fiscal que lo llamen Carlo Israel? Esto dijo

Fecha de publicación: 28 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 28 de septiembre de 2026

Que se refieran a él por su segundo nombre, Israel, no representa ninguna molestia para el fiscal general, Carlo Díaz, quien aseguró que, por el contrario, se trata de un nombre con un significado especial en su vida y su familia.

Durante una entrevista en el podcast El Bien y el Mal, Díaz fue consultado sobre las ocasiones en que desde el Poder Ejecutivo se han referido a él como “Carlo Israel”.

Ante la pregunta de si le incomoda que utilicen su segundo nombre, el fiscal respondió tajantemente que no.

“A mí no me molesta en lo más mínimo”, aseguró.

En Aserrí lo conocen como Israel

Díaz explicó que durante buena parte de su vida fue conocido precisamente por su segundo nombre, especialmente en Aserrí, lugar donde creció y donde continúa residiendo.

“Donde yo vivo, que es en Aserrí, ahí todos me conocen por Israel toda la vida”, comentó.

Incluso recordó que durante sus años de escuela y colegio era común que las personas se dirigieran a él de esa manera.

“En el colegio y en la escuela, Israel, porque así se llamaba mi abuelo”, relató.

Según explicó, posteriormente, durante otra etapa del colegio y principalmente en la universidad, comenzaron a llamarlo con mayor frecuencia Carlo, nombre con el que actualmente es identificado públicamente.

“Ahora ahí en los medios, por lo general, Carlo, Carlo Díaz, lo resumen. Pero yo en lo personal no tengo ningún problema”, manifestó.

Carlo explicó el origen

El fiscal general también reveló que Israel era el nombre de su abuelo paterno, por lo que llevarlo representa para él un motivo de orgullo.

“Era mi abuelo, el papá de mi papá, el que se llamaba Israel Díaz”, explicó.

Díaz recordó a su abuelo como una persona valiente y respetada, características que hacen que valore todavía más llevar su nombre.