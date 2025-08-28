Rodrigo Badilla Valverde fue visto por última vez el pasado 25 de agosto, cuando aparentemente se dirigía en su motocicleta de trabajo hacia la zona de Pico Blanco. Desde entonces, su familia no ha logrado establecer contacto con él.

Sus allegados desconocen por qué la moto apareció en la entrada de la montaña y no tienen certeza de si ingresó al área, aunque saben que conoce bien el sector y sabe desplazarse por los cerros.

Marvin Badilla, hermano del desaparecido, indicó a Diario Extra que continúan con las labores de búsqueda con apoyo de la Cruz Roja Costarricense y de baqueanos que conocen la zona, pero hasta ahora no han encontrado ningún rastro del hombre de 48 años, padre de una joven de 18.

“Mi hermano conoce bien el lugar, ha ido muchas veces. Es complicado porque toca esperar a que nos den alguna noticia. Han recorrido la montaña y no hay señales de él”, expresó. Rodrigo se dedica al negocio de repuestos, por lo que es habitual que se movilice en motocicleta y esté siempre comunicado. Sin embargo, su paradero sigue siendo un misterio.

Marvin comentó que lo vio por última vez el sábado anterior, y que Rodrigo compartió con su madre el domingo y lunes.

“Lo único que sabemos es que se perdió rastro de él desde las 11:30 a.m., mientras realizaba gestiones laborales, ya que trabaja por cuenta propia”, explicó.

Una de las principales preocupaciones de la familia es que el teléfono de Rodrigo permanece sin señal o apagado, sin responder llamadas ni mensajes.

Además, enfrentan el problema de recibir información errónea de personas que aseguran haberlo visto en otros sectores, lo que complica aún más la búsqueda.

Varias personas han recorrido la zona montañosa en repetidas ocasiones, pero hasta el momento no han encontrado ningún indicio de su ubicación.