Le hace caso a su esposa y pasa a ser costarricense

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra

El futbolista mexicano Diego González ya obtuvo la nacionalidad costarricense y únicamente está pendiente la entrega de su cédula de identidad. El técnico del Club Sport Cartaginés Amarini Villatoro confirmó la noticia en la conferencia de prensa previa al partido ante el Saprissa.

“La nacionalidad de Diego González ya salió, estamos esperando a que se le entregue la cédula, ya hay una fecha para el 21 de marzo y a partir de que se le entregue la cédula ya se puede hacer el cambio de UNAFUT y ya contaremos con Marcelo Hernández”. Una vez que González reciba su identificación, el defensor guatemalteco, Marcelo Hernández, podrá ocupar la plaza de extranjero, lo que le permitirá sumar minutos en la máxima categoría del fútbol costarricense.

El zaguero chapín aún no ha tenido participación con el primer equipo, ya que las plazas de extranjero estaban ocupadas, por lo que ha estado jugando con el Alto Rendimiento del equipo brumoso.

Su esposa es tica

Parte de su amor por nuestro país es que casó con la costarricense Mariel Laitano Cano. “Yo estoy casado, mi esposa es tica, entonces metimos los papeles hace rato. Tengo que estar dos años aquí en el país trabajando, ya tengo aquí bastante tiempo y entonces fue presentar unos documentos, cartas de antecedentes no penales y un montón de documentos ahí. Pues todo está en regla y fue lo que se presentó”., mencionó en declaraciones a Tigo Sports.

También la forma de ser del tico lo atrapó. “Yo llegué en el 2019 y desde que llegué la gente me trató muy bien, estoy muy feliz. Después regresé a México al año y decidí volver y la verdad estoy muy feliz, es un país que me gusta mucho, que me ha arropado muy bien”.

¿Jugaría con la Sele?

El zaguero de 29 años admite que no tiene en mente pertenecer a la selección mayor de fútbol de Costa Rica, pero tampoco descarta involucrarse si le hacen un llamado.

“No había pensado tanto en el tema de la selección, pero a mí lo que me convence es seguir trabajando y ya eso no sé si se pueda dar o no. Me gusta mucho el país, y yo personalmente sigo mucho a la selección de Costa Rica”.