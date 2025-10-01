Los costarricenses interesados en realizar estudios en Estados Unidos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano programas académicos, requisitos de admisión y opciones de becas durante la EducationUSA Costa Rica University Fair 2025.

Este evento se llevará a cabo el jueves 2 de octubre en la sede Sabana del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).

Imagen con fines ilustrativos.

La feria, organizada por EducationUSA Costa Rica y el CCCN, se desarrollará de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. con entrada gratuita y abierta a todo público, incluyendo estudiantes de colegio, familias y profesionales que busquen opciones de formación en el extranjero.

En esta edición participarán representantes de 9 universidades estadounidenses:

College of Central Florida.



The George Washington University.



Mount Saint Mary’s University.



Northeastern University.



Nova Southeastern University.



Rice University.



Savannah College of Art and Design.



Southern Utah University.



University of North Texas.



Además, los asistentes podrán conocer los servicios de EducationUSA, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que brinda asesoría gratuita a personas interesadas en postularse a universidades norteamericanas.

La inscripción para la feria ya está disponible en el enlace: https://bit.ly/UFair_EdUSACostaRica. También se puede acceder a más información a través de las redes sociales EducationUSACR o al correo educationusa@centrocultural.cr.