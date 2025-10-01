Los costarricenses interesados en realizar estudios en Estados Unidos tendrán la oportunidad de conocer de primera mano programas académicos, requisitos de admisión y opciones de becas durante la EducationUSA Costa Rica University Fair 2025.
Este evento se llevará a cabo el jueves 2 de octubre en la sede Sabana del Centro Cultural Costarricense Norteamericano (CCCN).
La feria, organizada por EducationUSA Costa Rica y el CCCN, se desarrollará de 5:30 p.m. a 8:30 p.m. con entrada gratuita y abierta a todo público, incluyendo estudiantes de colegio, familias y profesionales que busquen opciones de formación en el extranjero.
En esta edición participarán representantes de 9 universidades estadounidenses:
- College of Central Florida.
- The George Washington University.
- Mount Saint Mary’s University.
- Northeastern University.
- Nova Southeastern University.
- Rice University.
- Savannah College of Art and Design.
- Southern Utah University.
- University of North Texas.
Además, los asistentes podrán conocer los servicios de EducationUSA, un programa del Departamento de Estado de los Estados Unidos que brinda asesoría gratuita a personas interesadas en postularse a universidades norteamericanas.
La inscripción para la feria ya está disponible en el enlace: https://bit.ly/UFair_EdUSACostaRica. También se puede acceder a más información a través de las redes sociales EducationUSACR o al correo educationusa@centrocultural.cr.