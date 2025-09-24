El próximo 3, 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en Costa Rica el NASA Space Apps Challenge 2025, un hackatón global que busca soluciones innovadoras para problemas relacionados con la Tierra y el espacio.

El encuentro se realizará de forma presencial en la Universidad Fidélitas (San José) y Lincoln School (Santo Domingo de Heredia), con una apertura virtual el viernes 3 de octubre en la noche.

La participación es gratuita y está abierta hasta el mismo sábado 4 de octubre en el sitio oficial del evento.

Durante el hackatón, equipos conformados por estudiantes de colegio, universitarios y profesionales de distintas áreas tendrán 48 horas para desarrollar propuestas frente a los retos planteados por la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA por sus siglas en inglés).

Estos retos abarcan temas como observación de la Tierra, cambio climático, exploración espacial, inteligencia artificial, robótica y análisis de datos y una semana antes se publicarán los retos oficiales

Los proyectos serán evaluados por un jurado nacional con base en cinco criterios: impacto, creatividad, viabilidad, prototipo y presentación.

Según la cantidad de equipos inscritos, podrán avanzar dos o tres proyectos costarricenses a la evaluación global de la NASA.

A nivel internacional, los diez mejores equipos tendrán la oportunidad de presentar sus soluciones a científicos de la agencia espacial.

En el país, se premiarán los cinco primeros lugares con becas, mentorías y espacios de exposición en redes de innovación.

El evento contará con la guía de más de 30 mentores que acompañarán a los participantes desde el sábado a las 11:00 a. m.

Se espera la participación de 300 personas, con al menos un 50% de mujeres. No se requieren conocimientos previos, ya que el objetivo es reunir perfiles diversos para aportar distintas perspectivas a la resolución de los desafíos.

¿Cómo participar?

• Inscripción: gratuita en el sitio oficial spaceappschallenge.org.

• Plazo: hasta el sábado 4 de octubre de 2025.

• Quiénes pueden participar: estudiantes de colegio, universitarios y profesionales de cualquier área. No se requieren conocimientos previos.

¿Cómo se eligen los ganadores?

Los proyectos se valorarán con cinco criterios claros:

• Impacto (30%): alcance y relevancia de la solución.

• Creatividad (20%): originalidad del enfoque.

• Viabilidad (20%): factibilidad técnica y aplicación real.

• Prototipo & MVP (20%): nivel de desarrollo.

• Presentación (10%): claridad al explicar el reto y la respuesta.