¿Le gusta la música tica? Teatro Nacional tendrá conciertos  

El Teatro Nacional se llenará de música costarricense el viernes 24 de octubre, con una jornada doble inédita que reunirá 2 estilos, 2 generaciones y una misma pasión por el arte nacional.

Las agrupaciones Sofá Kids y Giant Sleeper, ambas ganadoras en la más reciente edición de los Premios ACAM, ofrecerán conciertos consecutivos en el principal escenario cultural del país.

A las 5:00 p.m., el pop fresco y melódico de Sofá Kids abrirá la velada con su característico sonido, que los hizo merecedores del galardón a Artista Revelación gracias a su tema Lejos de Aquí, producido junto a Achará.

Banda tica Sofá Kids. Foto: cortesía.

Luego, a las 8:00 p.m., será el turno de Giant Sleeper, banda que ha consolidado su nombre en la escena del rock progresivo costarricense y que arrasó en los Premios ACAM con reconocimientos a Mejor Álbum del Año, Mejor Arreglista, Mejor Disco de Rock Progresivo y Mejor Sencillo de Rock Progresivo.

Un homenaje a la creación musical nacional

La presentación es una coproducción entre la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y el Teatro Nacional, con el objetivo de celebrar y proyectar el talento de los artistas galardonados en la gala de 2024.

Precios accesibles para disfrutar el doble

Las entradas tienen precios pensados para que más personas puedan disfrutar del evento:

Sofá Kids (5:00 p.m.) : ₡2.000 general / ₡1.500 estudiantes y adultos mayores.

: ₡2.000 general / ₡1.500 estudiantes y adultos mayores. Giant Sleeper (8:00 p.m.) : ₡4.000 general / ₡2.500 estudiantes y adultos mayores.

: ₡4.000 general / ₡2.500 estudiantes y adultos mayores. Combo para ambos conciertos: ₡5.000 general / ₡3.000 estudiantes y adultos mayores.

Los boletos individuales se pueden adquirir en boleteria.teatronacional.go.cr, mientras que el combo está disponible únicamente en la boletería física del Teatro Nacional.