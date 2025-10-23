¿Le gusta la música tica? Teatro Nacional tendrá conciertos  

El Teatro Nacional se llenará de música costarricense el viernes 24 de octubre, con una jornada doble inédita que reunirá 2 estilos, 2 generaciones y una misma pasión por el arte nacional.
Las agrupaciones Sofá Kids y Giant Sleeper, ambas ganadoras en la más reciente edición de los Premios ACAM, ofrecerán conciertos consecutivos en el principal escenario cultural del país.
A las 5:00 p.m., el pop fresco y melódico de Sofá Kids abrirá la velada con su característico sonido, que los hizo merecedores del galardón a Artista Revelación gracias a su tema Lejos de Aquí, producido junto a Achará.
Luego, a las 8:00 p.m., será el turno de Giant Sleeper, banda que ha consolidado su nombre en la escena del rock progresivo costarricense y que arrasó en los Premios ACAM con reconocimientos a Mejor Álbum del Año, Mejor Arreglista, Mejor Disco de Rock Progresivo y Mejor Sencillo de Rock Progresivo.
La presentación es una coproducción entre la Asociación de Compositores y Autores Musicales (ACAM) y el Teatro Nacional, con el objetivo de celebrar y proyectar el talento de los artistas galardonados en la gala de 2024.
Las entradas tienen precios pensados para que más personas puedan disfrutar del evento:
Los boletos individuales se pueden adquirir en boleteria.teatronacional.go.cr, mientras que el combo está disponible únicamente en la boletería física del Teatro Nacional.