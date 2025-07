Mahyla Roth no solo es la mujer que hoy lleva la corona de Miss Universo Costa Rica 2025, sino una soñadora empedernida que, desde su natal Cahuita, supo forjar su camino con determinación, ternura y mucho trabajo.

A sus 26 años, esta modelo y estudiante de Administración de Empresas se define por su compromiso social, su humildad y su firme intención de marcar una diferencia.

Su historia comienza desde pequeña, cuando a los ocho años participó en el Miss Costa Rica Infantil, sembrando la semilla de lo que hoy es una realidad.

“Esto es un sueño hecho realidad. Aún me cuesta creerlo… le estoy cumpliendo el sueño a la Mahyla de ocho años, que visualizó este momento durante muchos años. No fue algo fácil, pero con disciplina y amor, todo es posible”, expresó emocionada, sin poder ocultar la felicidad que la invadía tras su elección.

Esa emoción también la vivió su familia, que no solo estuvo presente en la gala, sino que compartió palabras llenas de amor y orgullo.

Su papá, Peter Roth, conmovió con su mensaje: “Verla lograrlo me llena de orgullo. Ella es una mujer humilde, entregada y con un corazón enorme. Solo deseo que disfrute este momento porque se lo ganó con mucho trabajo”.

Por otro lado, su hermano, Samuel Roth, no dudó en resaltar no solo el esfuerzo que su pequeña hermana puso en el proceso, sino su fuerte compromiso social.

“Ella no solo quiere representar al país, quiere ser voz de quienes no la tienen. Ha trabajado mucho en su proyecto ‘Working Together Costa Rica’, enfocado en educación y acción climática, por eso sé que lo va a hacer increíble”, expresó.