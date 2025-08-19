Manu Can, técnico mexicano del equipo de Verdes FC de Belice, compareció este martes por la tarde en la conferencia de prensa del partido ante Cartaginés, donde indicó que si bien ya están eliminados, darán batalla, para buscar su primer triunfo.

A pesar de que ya están eliminados del certamen y se ubican en la quinta posición (última) del grupo C, en Verdes, quieren sacar un triunfo histórico en el “Fello” Meza.

“Tomar el partido de mañana como una final más. Esta es la cuarta final que vamos a tener y el objetivo mas corto que tenemos es tratar de buscar los tres puntos y ganar nuestro primer partido en esta CONCACAF. Esto no quiere decir que sea un fracaso, seguimos buscando seguir creciendo. Hemos dado batalla”, comentó Can.

Pero el azteca también recordó que ante Saprissa, hicieron sufrir a los morados.

“El aprendizaje que tuvimos es que podemos dar batalla. El estar tú por tú, el hecho que sea un equipo de los grandes de aquí de Costa Rica, así como Cartaginés, no quiere decir que nosotros no podamos dar esa batalla a los equipos grandes. Ya lo hemos demostrado, le dimos un susto a Saprissa, desafortunadamente no pudimos sacarle los 3 puntos en casa, pero los tuvimos encima los últimos minutos y tratamos de buscar lo mismo aquí en Cartago”, enfatizó Manu Can.

Verdes fue el único equipo de Belice que tuvo participación en la actual Copa Centroamericana 2025.