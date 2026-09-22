LDA revela cuál será el cuerpo técnico de “Machillo”

Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 22 de septiembre de 2026

Liga Deportiva Alajuelense oficializó la conformación del cuerpo técnico que acompañará al estratega Óscar Ramírez al frente del primer equipo masculino para encarar sus próximos retos en el terreno de juego.

La asistencia técnica en el banquillo rojinegro estará bajo el mando de Wardy Alfaro y Javier Delgado, mientras que la preparación de los guardametas quedará bajo la responsabilidad del entrenador de porteros Diego Cejas.

En el aspecto condicional y tecnológico, Yasser Gómez y Juan Carlos Barrantes asumirán las labores de preparación física. Por su parte, la inteligencia táctica estará respaldada por los videoanalistas Andrés Ramírez y Rodrigo Bustamante.

El nuevo grupo de trabajo iniciará formalmente sus entrenamientos este miércoles, con un enfoque directo en la preparación de los compromisos inmediatos y el cumplimiento de los objetivos deportivos fijados por la institución.