LDA: los dejaron afuera 

Un muy duro golpe recibió el campeón nacional. Y no es para menos, Alajuelense no logró clasificar a la siguiente fase del Torneo Clausura 2026 y aparece la palabra fracaso. Perdió 2-1 en Liberia y Cartaginés ganó 0-5 ante Guadalupe. Un gol de Rolando Cisneros pero Abner Hudson y Joaquín Alonso Hernández hicieron lo suyo.

Tristeza en el camerino

El primero en hablar fue el jugador Aarón Salazar, quien se expresó con claridad y dijo estar muy dolido. “Esto es un fracaso para nosotros, la verdad es difícil asimilar este momento. No estoy acostumbrado a esto. Me duele mucho quedar fuera, porque nunca en mi vida había quedado fuera de una semifinal. Me gusta competir y estar ahí. Vamos a ser autocríticos, a ver qué nos faltó desde mi punto de vista nos faltó regularidad y ser constantes”.

Al pedirle los motivos de ese fracaso señala que no es uno en particular. “Son muchas cosas, no fuimos constantes, tuvimos seguidillas de dos partidos ganados, pero no logramos ser sólidos en casa y se nos fueron muchísimos puntos. Nos faltó ambición, querer más que el rival en ciertos partidos”.

Es contundente al asegurar que nadie se salva. “Ninguno se salva y nadie quiere salvarse solo. Si quedamos eliminados somos todos y si clasificamos somos todos. Es un trago amargo”.

El portero Washington Ortega también se sincera. “Fallamos, no estuvimos a la altura. Los cuatro clasificados lo hicieron mejor y estamos eliminados. Hay que hacer un análisis y tomar decisiones, porque siempre debemos estar en esos 4 lugares”.

Es del criterio de que una eliminación viene de la suma de muchas cosas. “Pecamos y no puede volver a pasar. Óscar nos ha ayudado un montón y hay que tenerle mucho respeto. Queremos que esté con nosotros”.

La voz del “Machillo”

El técnico Óscar Ramírez habló con la prensa, pero no se refirió a si se queda o se va. “Esto es un juego, como le está pasando a Liberia. El profesor ha trabajado muy bien y el trabajo da frutos. Ya he vivido esto y tengo triunfos que no son pocos. Hay que revisar cosas que pasaron y quedan dos semanas para analizar. Este equipo viene de 3 años de jugar finales y eso tiene su cuota y tiene cola”.

Pero ante la pregunta directa de que si sigue repasa. “Me quedan dos semanas de trabajo y ahí analizamos. Esto es de análisis, no me gusta ser inmediato y como lo hace la vaca rumiar las cosas. A los 61 años uno piensa con tranquilidad y no con precisas”.

Liberia va con todo

El técnico José Saturnino Cardozo se mostró muy contento por lo logrado. “No era fácil, la Liga juega muy bien al fútbol y está muy bien dirigido. Venían a jugarse la vida. El equipo está comprometido con el proyecto y la institución. Nos faltó tener la pelota, pero sabíamos que no iba a ser tan sencillo, pues el rival debía buscar el partido”.