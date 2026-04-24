LDA ante el desafío final: Lo necesario para clasificar a semifinales

Con solo una jornada por disputarse, la Liga Deportiva Alajuelense se encuentra en una situación crítica donde ya no depende de sus propios resultados para clasificar a las semifinales del torneo Clausura 2026.

Tras golear 5-2 a Puntarenas, el equipo manudo se ubica en el quinto lugar de la tabla con 26 unidades, tres por debajo del cuarto puesto ocupado actualmente por el Club Sport Cartaginés.

El panorama para los dirigidos por Óscar “Machillo” Ramírez requiere una combinación específica de resultados: primero, deben visitar a Liberia y ganar obligatoriamente para alcanzar los 29 puntos.

No obstante, el triunfo no es suficiente; la Liga necesita que el ya descendido Guadalupe derrote al Cartaginés en el estadio Colleya Fonseca.

Cualquier otro resultado de los brumosos, incluso un empate, eliminaría matemáticamente a Alajuelense, ya que Cartaginés aseguraría el último boleto.

De darse el escenario favorable, el pase a la siguiente ronda se definiría por la diferencia de goles.

Por motivos de deportividad, ambos encuentros cruciales se realizarán este domingo de manera simultánea a las 4:00 p. m.

Juan Diego Córdoba Leandro

Colaborador de Grupo Extra