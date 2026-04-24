Lazos negros y pupitres vacíos: Escuela despide a estudiante víctima de ataque

El luto se hace visible en la Escuela Arturo Torres Martínez, donde colocaron lazos negros en sus instalaciones, lo cual refleja el impacto que dejó la muerte del niño en el ataque armado ocurrido en Esparza.

Las imágenes del centro educativo muestran estos símbolos de duelo en distintos puntos, como señal de respeto y solidaridad hacia la familia del menor y toda la comunidad estudiantil.

Foto: Randall Sandoval.

Además, fotografías de las aulas evidencian el vacío que deja su ausencia, con espacios marcados por el silencio y el recuerdo.

Según confirmó Grupo Extra desde el sitio, el niño era estudiante de sexto grado, específicamente de la sección 6-2, lo que ha generado una profunda conmoción entre sus compañeros, docentes y personal administrativo.

Foto: Randall Sandoval.

Foto: Randall Sandoval.

El centro educativo también emitió un mensaje en el que expresó su “profundo dolor” por la pérdida de su estudiante, destacando el vacío que deja en las aulas.

Mientras tanto, la comunidad educativa enfrenta el duelo en medio de un ambiente marcado por el silencio, el respeto y los gestos simbólicos que hoy cubren la institución.