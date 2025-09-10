La reconocida intérprete y compositora italiana, Laura Pausini, confirmó su tan esperado retorno a territorio costarricense con un espectacular concierto que formará parte de su próxima gira internacional, desatando entusiasmo entre sus admiradores.

El show está programado para el 29 de abril y corresponde al Yo Canto World Tour 2026/2027. Fue la misma artista quien dio a conocer la noticia a través de sus plataformas digitales.

En su publicación, Pausini anunció que los boletos estarán disponibles a partir del 12 de septiembre, animando a sus seguidores a aprovechar esta oportunidad para vivir una velada inolvidable.

La presentación tendrá lugar en el Estadio Nacional y se anticipa una producción de primer nivel.

El público podrá disfrutar de un recorrido musical que incluirá lo más destacado de su trayectoria, desde sus canciones más icónicas hasta sus lanzamientos más recientes, entre ellos temas como “En cambio no”, “Amores extraños”, “Se fue”, “Víveme” y “La soledad”.

Se anticipa una noche cargada de emociones, memorias y momentos únicos, que reforzará el lazo especial que la cantante mantiene con sus fans en Costa Rica y consolidará al país como una parada esencial dentro de su tour mundial.