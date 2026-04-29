Laura Pausini ofrecería show de más de 2 horas en Costa Rica

El concierto de Laura Pausini en Costa Rica será un espectáculo que superaría las dos horas y media y combinará sus grandes éxitos con temas de su nuevo proyecto.

El show programado para hoy en el INS Estadio estará centrado en su más reciente producción “Io Canto 2”, proyecto que da vida a su actual gira y que nace desde un enfoque íntimo.

La artista concibió este trabajo como una recopilación de canciones que han marcado su historia personal, reinterpretadas desde su propia sensibilidad.

Sobre el escenario, esa idea se traduce en un repertorio amplio que no se limita a sus clásicos, sino que incorpora versiones de temas que han dejado huella en la música latinoamericana.

El público tico podrá escuchar desde Gracias a la vida de Violeta Parra hasta Bachata Rosa de Juan Luis Guerra, así como Antología de Shakira o Hasta la raíz de Natalia Lafourcade, entre otros temas que conectan distintas generaciones. La propuesta del concierto en Costa Rica está pensada como un recorrido emocional. Cada canción representa momentos clave en la vida de la intérprete, desde experiencias personales hasta vínculos afectivos que han marcado su camino.

Esa narrativa convierte el espectáculo en algo más que una sucesión de canciones: es una experiencia diseñada para conectar directamente con el público.