Laura Pausini, reconocida cantautora, regresará a Costa Rica el próximo 29 de abril de 2026, como parte de su nueva gira mundial.

Este anuncio formó parte de la promesa que realizó tras su último espectáculo en el país, específicamente en el 2024, donde por motivos de horarios consideró que no pudo hacer su espectáculo entero.

Ante la expectación que genera este reencuentro con sus fanáticos, se dio a conocer las etapas de venta de las respectivas entradas para el concierto.

Jueves 2 de octubre a las 10:00 a.m.: Venta exclusiva para tarjetas American Express.

Viernes 3 de octubre a las 10:00 a.m.: Venta para tarjetas BAC.

Sábado 4 de octubre a las 8:00 a.m.: Venta general.

Cabe destacar que la plataforma en donde se pondrán a la venta es eticket.cr

Los precios serán los siguientes:

Graderías este/oeste: ₡33.000.

Gradería sur: ₡42.900.

Preferencial: ₡70.200.

VIP: ₡79.200.

Súper Fan: ₡97.200.

Zona BAC: ₡109.200.



