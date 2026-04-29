Un momento inesperado marcó el concierto de Laura Pausini en el INS Estadio, luego de que la artista detuviera brevemente su presentación al notar la presencia de un animal muerto sobre el escenario.

“Que pena, me detengo un momento porque hay como un animal muerto en el escenario y voy a intentar moverlo rápidamente”, expresó la italiana ante el público, generando sorpresa entre los asistentes.

Acto seguido, y por su propia cuenta, la cantante se acercó para retirar lo que parecía ser un pequeño insecto sin vida, resolviendo la situación sin necesidad de intervención del equipo técnico.

Durante el momento, Pausini incluso bromeó con la situación, comentando que el animal le generaba algo de asco, pero al mismo tiempo le provocaba cierta lástima, lo que desató reacciones entre el público.

El concierto se detuvo durante un par de minutos debido a este contratiempo inesperado, pero posteriormente continuó con normalidad, retomando el ritmo del espectáculo.

El incidente, aunque breve, se convirtió en uno de los momentos curiosos de la noche, evidenciando la naturalidad con la que la artista manejó la situación frente a miles de espectadores.