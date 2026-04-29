El regreso de Laura Pausini a Costa Rica reunió a cerca de 8.000 personas en el INS Estadio, acondicionado en formato anfiteatro para generar mayor cercanía con el público.

Dos años después de su última visita, la italiana presentó un espectáculo inspirado en sus producciones Yo canto, planteado como un recorrido de homenajes, nostalgia y conexión generacional.

El repertorio combinó sus grandes éxitos con una amplia presencia de covers, incluyendo temas de Juan Luis Guerra, Alejandro Sanz y Shakira, lo que marcó el tono diverso del concierto.

A esto se sumaron nuevas versiones de sus canciones, adaptadas a ritmos más alegres y bailables, acompañadas por un cuerpo de baile que estuvo presente durante toda la presentación.

Momentos como la interpretación de “¿Por qué te vas?” y el cover de “Antología” destacaron por la reacción del público, que se mantuvo activo y conectado durante toda la noche.

Más allá del repertorio, el concierto reforzó el vínculo de la artista con su audiencia costarricense, en una puesta en escena que combinó música, energía y cercanía.