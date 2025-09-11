La reconocida cantautora Laura Pausini regresará a Costa Rica el próximo 29 de abril de 2026, como parte de su Yo Canto World Tour 2026/2027.

Esta presentación representa una promesa que hizo a los costarricenses hace un año, al comprometerse a regresar con un espectáculo completo y sin restricciones.

En su visita anterior al país en el 2024, la italiana se vio obligada a recortar su concierto en el Parque Viva debido a que el Ministerio de Salud prohíbe los espectáculos con música después de las 10:00 p.m.

“Acabo de enterarme que hoy tengo permiso de cantar solamente hasta las 10:00 p.m., esto significa que no puedo hacer mi espectáculo entero… haré todo lo posible para hacerles pasar una noche maravillosa.

Yo no me voy… regresaré”, compartió en aquel momento en sus redes sociales.

Ahora, la compositora de “Se fue”, volverá a Costa Rica como parte de una gira que incluye presentaciones en Europa, América del Norte y América Latina.

El espectáculo se llevará a cabo en el Estadio Nacional y la preventa de entradas arrancará este 12 de setiembre en la página oficial de la artista.