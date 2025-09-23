La modelo, cantante e influencer Laura Ortega, pareja del futbolista Fernán Faerron, contó que fue contactada en dos ocasiones por la producción del programa “Mira Quién Baila” de Teletica, pero decidió no formar parte del elenco en ninguna de ellas.

A través de su cuenta de Instagram, Ortega respondió preguntas de sus seguidores y ahí reveló que su ausencia en esta segunda temporada fue influenciada, en parte, por su esposo y por sus responsabilidades como madre primeriza.

Su nombre fue uno de los más sonados para el nuevo ciclo del programa, pero finalmente no integró la lista oficial de los 10 participantes.

“Hemos hablado en dos ocasiones diferentes (con la producción de MQB) y por x o y motivo al final pasan cosas. La primera vez era cuando yo estaba enfocada en la música y no quería combinar esas dos cosas, siento que el programa requiere de demasiado tiempo, dedicación, etc, y era algo que yo no iba a poder darle. Soy sumamente perfeccionista, entonces decidí enfocarme en la música, que bueno, la dejé tirada (su carrera musical), pero en el momento era lo que tenía que hacer”, explicó.

En su segunda oportunidad, la decisión se vio afectada por temas familiares, ya que dio a luz el 21 de noviembre de 2024, y justo cuando iniciaban las conversaciones con la producción, Faerron sufrió una fractura que requirió cirugía y rehabilitación.

“Obviamente, ahorita siendo mamá no tengo tiempo, para peores mi trabajo y encima cuando estábamos así como hablando, en negociaciones, fue cuando Fernán se quebró el pie, simplemente no se va a poder otra vez”, dijo.

Pese a esto, Ortega no descarta la idea de unirse al programa en el futuro, cuando su hija Eli esté más grande. Si lo hace, dice que irá con todo.

“Cuando tenga más tiempo y pueda hacerlo bien porque realmente, como les digo, si Lauri va es a ganar, a ganar, así que si no voy a poder dar el 100 prefiero no hacerlo”, agregó.

Finalmente, confesó que, aunque su esposo desea agrandar la familia, por ahora no planea tener otro bebé, ya que prefiere concentrarse en disfrutar los primeros años de vida de su hija.