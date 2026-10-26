Laura López renuncia a la gerencia general de Procomer

Fecha de publicación: 26 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 26 de octubre de 2026

Laura López presentó su renuncia a la gerencia general de la Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (Procomer), puesto que ocupará hasta diciembre de este año para concluir proyectos y dejar encaminado el plan de trabajo de los próximos años.

La funcionaria comunicó su decisión este lunes ante la Junta Directiva de la institución, luego de tres años al frente de la entidad. Según informó Procomer, la salida responde a razones personales.

López agradeció a la presidenta de la República, Laura Fernández; al ministro de Hacienda y expresidente Rodrigo Chaves; y a otras autoridades de la actual y anterior Administración por la confianza depositada durante su gestión. También reconoció el respaldo recibido por parte de la Junta Directiva.

La gerente general aseguró que deja una “institución sólida, preparada para los retos que el mundo presenta y con un equipo profesional capaz de seguir atendiendo y liderando la institución, que es un pilar fundamental para el desarrollo económico y social de Costa Rica”.

Durante su administración, la institución asumió directamente la estrategia de atracción de inversión extranjera, con énfasis en llevar más proyectos fuera de la Gran Área Metropolitana (GAM) y diversificar tanto los países de origen como los sectores de inversión.

Además, impulsó iniciativas para fortalecer el desarrollo del talento humano, mejorar el clima de negocios y promover las exportaciones, los encadenamientos productivos y la Marca País. La innovación, la inclusión y la sostenibilidad fueron ejes transversales de las iniciativas desarrolladas durante los tres años de su gestión, según afirmó la Promotora.