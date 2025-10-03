La candidata presidencial Laura Fernández se desligó de las críticas generadas tras la programación de una misa privada en la Basílica de Los Ángeles este 1.º de octubre, la cual, según dice, no tuvo relación con actividades partidarias.

Según la aspirante, se trató de un acto personal de fe realizado con sus seres queridos y rechazó lo que considera intentos de sectores políticos de utilizar la religión como arma electoral.

La candidata Fernández señaló “ir a misa”.

Fernández aseguró que la ceremonia fue ofrecida “para agradecer por el inicio de la campaña” y poner en manos de Dios los pasos de su proyecto político. Al respecto, afirmó que es católica, y que su fe es parte de su vida cotidiana.

“Ahora resulta que quieren prohibirme hasta ir a misa, como si agradecerle a Dios fuera un delito. Soy católica, orgullosamente creyente, y como millones de costarricenses asisto a misa cada domingo y cada vez que puedo. Esta vez lo hice en privado, con mis seres queridos, no como un acto electoral”, aseguró la aspirante oficialista.

La aspirante también señaló que la “vieja política” está tratando de manipular sus creencias con fines de ataque, alegando que algunos buscan borrar las raíces cristianas del país.

Finalmente, sostuvo que su liderazgo se apoyará tanto en la fuerza espiritual como en el respaldo popular. Aseguró que promoverá un país donde quienes profesen la fe que profesen no se sientan avergonzados de creer.