Laura Fernández: “Ya no me basta persignarme con agua bendita”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, bromeó sobre las críticas en su contra por parte de sectores opositores y habló de su fe durante la gira en Sarapiquí.

La mandataria dijo que se encomienda a la Virgen, pero ya no es suficiente.

“A mí ya no me basta persignarme con agua bendita, ahora tengo que meterme entera a bañarme”, expresó la Presidenta.

Esto en alusión a los malos deseos hacia ella y su gestión.

“A quien yo sirvo es a Dios y al pueblo de Costa Rica. Mientras eso sea así, yo camino contenta”, mencionó frente al pueblo de Sarapiquí.

Fernández sostuvo una gira en la zona norte antes de su viaje a Colombia.