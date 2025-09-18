De cara a las elecciones de 2026, el último informe de Enfoques Investigaciones revela que Laura Fernández encabeza la intención de voto con un 19%, seguida por Fabricio Alvarado con un 14% y Álvaro Ramos con un 7%.

Detrás aparecen Natalia Díaz (5%), Claudia Dobles (4%) y Ariel Robles (3%), mientras que un 44% de los encuestados aún no se inclina por ningún candidato, reflejando un alto nivel de indefinición en el electorado.

La encuesta señala además que Fernández consolida el mayor “voto seguro”, alcanzando un 26%, mientras que Alvarado registra un 13% y Ramos un 9%.

De momento, Alvarado se perfila en el segundo lugar. Foto Randall Sandoval

En contraste, figuras como Eli Feinzaig y Claudio Alpízar enfrentan altos niveles de rechazo, con más del 60% de los consultados asegurando que nunca votarían por ellos.

Este panorama confirma que, aunque hay nombres que logran visibilidad, el escenario electoral se mantiene fragmentado y con techos de crecimiento limitados para varias precandidaturas.

Otro hallazgo clave es la percepción sobre quién será el próximo presidente: un 63% de los entrevistados aún no tiene el escenario claro, mientras que el 17% asegura que será Fernández, por encima del 5% que señala a Álvaro Ramos.

A menos de un año para las elecciones, la medición perfila a Fernández como la favorita, en un contexto marcado por la desconfianza en los partidos tradicionales y la volatilidad del voto.