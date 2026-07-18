Laura Fernández visita por segunda vez en una semana el aeropuerto Juan Santamaría

La presidenta Laura Fernández visitó el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría por segunda ocasión en esta semana.

En esta ocasión conversó con los controladores aéreos y supervisó el avance de las obras de ampliación.

Sin embargo, Presidencia no brindó mayores detalles en sus redes sociales sobre la visita de Fernández.

El lunes 13 de julio, Fernández, anunció que el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría contará con la presencia permanente de 11 agentes especializados de la Policía de Control de Drogas y de tres agentes adicionales de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS), en el marco de lo que el mismo Poder Ejecutivo ha denominado como “Cruzada nacional contra el crimen organizado”.

La mandataria añadió que se tomarán las mismas medidas más adelante en el Aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia; y en el Tobías Bolaños en Pavas.