Laura Fernández visita El Salvador: Esto se sabe

Fecha de publicación: 16 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 15 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández llega este viernes a El Salvador para un encuentro con el presidente Nayib Bukele.

La mandataria anunció el miércoles durante la conferencia de prensa de la inauguración del Centro de Alta Contención del Crimen Organizado (CACCO) que, viajaría con el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar.

El motivo inicial del encuentro es conocer el CECOT salvadoreño para conocer, más allá de la infraestructura, el cómo opera.

La presidenta viajó este mismo viernes al país centroamericano y la conferencia será a las 3:30 p.m. según confirmó la oficina de prensa salvadoreña.