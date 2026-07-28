Laura Fernández visita a oficiales heridos en captura de “Diablo”

La presidenta de la República, Laura Fernández, visitó en el Hospital del Trauma a los oficiales del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) que resultaron heridos durante el enfrentamiento armado que permitió la captura de alias “Diablo”.

La mandataria informó que los agentes que participaron en la operación se encuentran en condición estable.

Durante su visita, Fernández tuvo la oportunidad de conversar personalmente con los oficiales y con la esposa de uno de ellos, destacó que ya se le dio el alta a uno de los agentes, mientras que el resto continúa en proceso de recuperación.

Estado de salud de los oficiales

Según el reporte brindado por el cuerpo médico y la administración del hospital, uno de los agentes deberá ser intervenido quirúrgicamente en una pierna el martes, informó Fernández.

A pesar de esto, la presidenta expresó su confianza en que todos saldrán adelante gracias a los cuidados recibidos.

“Vine aquí como presidenta de la República porque he estado pendiente de ellos, de su salud y de sus familiares”, afirmó Fernández.

Fernández extendió su agradecimiento a todo el equipo médico del Hospital del Trauma por brindar la mejor atención posible a los funcionarios heridos y no descartó realizar una nueva visita en los próximos días para dar seguimiento a su evolución.