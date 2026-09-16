Laura Fernández: “Tuve que aguantarme toda la chabacanería del alcalde de San José”

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Laura Fernández dejó una vez más en evidencia las diferencias que sostiene con el alcalde de San José, Diego Miranda.

Esto luego que el 15 de setiembre, en el Parque Nacional, Fernández y Miranda intercambiaron una serie de frases durante el discurso de celebración de los 205 años de vida independiente.

La mandataria hizo alusión a ese momento este miércoles y dijo que tuvo que aguantarse “toda la chabacanería que le dio la gana decir al alcalde de San José”.

La Presidenta, inclusive, dijo que escribió todo lo que le quería decir a Diego Miranda y se encomendó a una medallita de La Virgen de Los Ángeles que lleva en la blusa.

Foto: Mauricio Aguilar. Fernández mostró la medalla de La Virgen.

“No me quería quedar callada, pero tampoco quise perder un acto de altura contestándole a una persona que hablaba con bajeza y desconocimiento”, expresó Fernández.

La Presidenta recalcó que anotó todas las palabras, pero tuvo paciencia antes de responderle a Miranda.