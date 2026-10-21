Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La presidenta de la República, Laura Fernández, defendió el presupuesto destinado a las universidades públicas y aseguró que su gobierno es un “aliado” de la educación superior, en medio de los cuestionamientos por el financiamiento universitario y las protestas estudiantiles.

Laura Fernández

Presidente de la República “Queridos estudiantes, no coman cuento. Ustedes son el presente y el futuro de Costa Rica. Tienen en este gobierno un aliado de la educación superior universitaria, de la educación técnica, de temprana infancia (…)”, expresó en conferencia de prensa.

Lo anterior se da mientras que los diputados de Pueblo Soberano dejaron en firme una moción que recorta más de ¢8.048 millones al presupuesto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) del próximo año.

Este recorte sería trasladado al Ministerio de Educación Pública (MEP) para que la cartera abone a una deuda millonaria que mantiene con la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional (Jupema)

“Porque el presupuesto de este año, que dicho sea de paso se aprobó el año anterior, el presupuesto de este año es 100% constitucional”, manifestó Fernández.

La presidenta también explicó que el Gobierno debe ajustar el gasto público debido a una disminución de los ingresos estatales.

Defiende recursos disponibles

La mandataria afirmó que el presupuesto universitario de 2026 cumple con la Constitución Política e incluso supera lo que establece la norma constitucional.

No obstante, la Carta Magna no establece un presupuesto para las universidades, pero sí un porcentaje fijo destinado a educación, el cual nunca se ha cumplido.

Fernández sostuvo que no recurrirá a más endeudamiento para mantener el gasto público y defendió la necesidad de distribuir los recursos de acuerdo con los ingresos del país.

“Usted recibe menos plata y por añadidura tiene que repartir menos plata, ¿de dónde la voy a sacar? A menos que vaya a pasar la tarjeta de crédito y yo no soy de las que pasa la tarjeta de crédito hipotecando el futuro de las presentes y de las futuras generaciones”, expresó.

Un día antes, miles de estudiantes y varios sectores sociales llenaron las calles de San José en rechazo a los recortes propuestos a la educación superior pública.

Universitarios, autoridades, figuras políticas y sindicatos presentes en la marcha.

En dicha marcha, diputados de oposición apoyaron las consignas de los alumnos.