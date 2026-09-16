Laura Fernández tendrá encuentro fuera del país: Vea dónde y cuándo

Fecha de publicación: 17 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 16 de septiembre de 2026

Según reportó Caracol Radio, la ciudad de Barranquilla será la sede el próximo 22 de septiembre del primer encuentro oficial entre el presidente Abelardo De La Espriella y un jefe de Estado de Latinoamérica, tras confirmarse la visita de la presidenta Laura Fernández.

De acuerdo con lo informado por el medio radial, la reunión en la sede presidencial se concretó tras una conversación previa entre ambos mandatarios.

El objetivo central del encuentro será fortalecer la lucha regional contra el narcotráfico, estrechar la coordinación entre ambas naciones y robustecer el intercambio de información e inteligencia para frenar el accionar de las organizaciones criminales transnacionales.

Este acercamiento se articula dentro de la estrategia del Gobierno para consolidar la cooperación internacional frente a los delitos e imperativos de seguridad que trascienden las fronteras, según la información divulgada por Caracol Radio.