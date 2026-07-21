Laura Fernández sube tono contra el Poder Judicial

La tensión entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial alcanzó un nuevo escalón luego de que la presidenta de la República, Laura Fernández, arremetiera contra los jerarcas judiciales tras su ausencia en la sesión del Consejo de Seguridad Nacional, calificando el desplante como un “berrinche” y asegurando que las autoridades de dicho Poder exhiben rasgos propios de una dictadura.

La mandataria mostró a la prensa los campos vacíos que debían ocupar Orlando Aguirre, presidente de la Corte; Patricia Solano, magistrada de la Sala Tercera; Carlo Díaz, fiscal general; y Michael Soto, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

Además, le mostró a la prensa los campos vacíos y los calificó de tener rasgos dictatoriales.

“Hay más características de dictadores en las autoridades del Poder Judicial, a propósito del fiscal que ha hecho algunas manifestaciones de que yo tengo comportamientos y tomo acciones propias de un dictador”, dijo Fernández.

Esta declaraciones surgieron a raíz de que Díaz, en una entrevista al programa Interferencia de Radioemisoras UCR el 6 de julio, señaló que si los tres Poderes del Estado se concentran en la figura de Rodrigo Chaves “la democracia se acaba”.

“Es concentrar el poder de manera absoluta. Es tomar el control del Poder Ejecutivo, del Poder Legislativo y lo que le falta, que es el Poder Judicial. Entonces, cuando usted oye, por supuesto que es la democracia la que está en juego. Si concentramos estos tres (Poderes) en Rodrigo Chaves, la democracia se acaba ¿y qué es lo que tenemos?, autoritarismo”, mencionó en aquel entonces el fiscal.

La Presidenta también anunció que podría presentar una causa penal contra los jerarcas del Poder Judicial que se ausentaron a la reunión del Consejo de Seguridad Nacional.

Dijo que esto podría ser calificado como un incumplimiento de deberes, que es un delito tipificado para los funcionarios públicos.

“Ya que a algunos les gusta mucho darle trámite a causas penales, yo misma podría presentar una por incumplimiento de deberes. Este Consejo está instituido en la Constitución y leyes de la República y son parte de nuestras funciones esenciales”, sentenció. Los jerarcas Judiciales se ausentaron porque sesionaron para discutir los temas presupuestarios. Posterior a esa reunión, dieron una conferencia de prensa en el edificio de la Corte en San José.

“Costa Rica no está para berrinches”

El conflicto se originó cuando los jerarcas judiciales declinaron la invitación a la Casa Presidencial alegando una reunión previa para discutir temas presupuestarios. Para Fernández, esta justificación carece de validez y representa una falta de compromiso con la crisis de inseguridad que vive el país.

“Señores del Poder Judicial, Costa Rica no está para berrinches. El recorte que estamos aplicando también lo está aplicando el Gobierno”, manifestó la presidenta, refiriéndose a las quejas por ajustes presupuestarios.

Además, cuestionó la productividad de la Corte en materia legislativa: “Lástima que el Poder Judicial ni pica leña ni presta el hacha, no ha presentado ni un solo proyecto de reforma legal el Poder Judicial para mejorar la eficiencia”.