Fecha de publicación: 9 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 9 de octubre de 2026

La falta de cercanía, diálogo y transparencia durante la negociación del Acuerdo Transpacífico marcó la discusión entre el Gobierno y los sectores productivos, por lo que la presidenta Laura Fernández ordenó abrir mesas de trabajo para analizar los alcances de la adhesión y las posibles medidas compensatorias para las actividades que resulten afectadas.

“Me queda aún más claro que durante la negociación de este acuerdo comercial faltó cercanía, faltó diálogo e incluso hubo opacidad por parte de Comex en el periodo pasado”, reconoció la mandataria tras una jornada de casi siete horas con representantes de sectores a favor y en contra del tratado.

Fernández instruyó al Ministerio de Comercio Exterior (Comex), con el apoyo del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y del Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC), a profundizar en las ventajas y riesgos del acuerdo, así como en las alternativas para atender a las actividades productivas sensibles.

“Sigan acercándose a los diferentes sectores, explorando en profundidad y poniendo los datos sobre la mesa de cuáles son las ventajas, las afectaciones y cuáles deberían ser las medidas de compensación necesarias para cualquier sector que se vea afectado”, señaló.

La próxima reunión entre la presidenta y los jerarcas de esas instituciones, junto con el vicepresidente Francisco Gamboa y el ministro de Presidencia, Rodrigo Chaves, será el lunes. A partir de ese encuentro se dará continuidad al análisis técnico y al diálogo con los representantes de las actividades involucradas.

La gobernante afirmó que no considera conveniente descartar de inmediato el acuerdo, debido a los beneficios que otros sectores identifican en el acceso a nuevos mercados. Sin embargo, sostuvo que tampoco autorizará su firma sin contar con un análisis más profundo.

“Hasta que tengamos completamente claro ese análisis, Comex decidirá si firma o no y esta Presidencia decidirá si envía o no a la Asamblea Legislativa este acuerdo”, manifestó.

El CPTPP reúne a 12 economías, entre ellas Japón, Canadá, Australia, Reino Unido y México. Costa Rica ya mantiene acuerdos comerciales con buena parte de sus integrantes, pero la adhesión le permitiría establecer nuevas relaciones de libre comercio con Japón, Nueva Zelanda, Brunéi, Australia, Vietnam y Malasia.

La discusión se produce ante la proximidad de la reunión prevista en Vietnam entre el 23 y el 27 de noviembre, fecha para la cual el Gobierno espera definir si continúa con la adhesión.

Fernández señaló que el análisis deberá contemplar tanto las oportunidades de exportación como las dificultades que enfrentarían sectores nacionales ante la competencia de productos provenientes de economías con menores costos de producción o que cuentan con subsidios.

La decisión sobre la firma del acuerdo deberá tomarse antes de continuar el proceso en la Asamblea Legislativa.