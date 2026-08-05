Laura Fernández sobre pensión de expresidentes: “Es un reconocimiento”

La presidenta Laura Fernández fue consultada sobre si la pensión de expresidentes debe ser eliminada o no, a lo que dijo que “es un reconocimiento”.

La consulta fue hecha durante su conferencia de prensa semanal.

“Más que una pensión, es un reconocimiento para que, después de haber ejercido este cargo, tengan un ingreso que les permita tener un estilo de vida sostenible”, dijo la mandataria.

La polémica radica en que diputados rechazaron este martes el proyecto para eliminar pensiones de expresidentes.

“Por mi cuenta, mientras yo pueda trabajar y Dios me dé vida y salud, lo haré”, finalizó la presidenta.

Laura Fernández con la presidenta del Congreso, Yara Jiménez. Foto: Randall Sandoval.

Lo sucedido en la Asamblea

La Comisión de Asuntos Sociales rechazó este martes el proyecto de ley que pretendía eliminar el régimen especial de pensiones para expresidentes de la República y establecer restricciones para quienes actualmente reciben ese beneficio.

La iniciativa, tramitada bajo el expediente 24.793, fue presentada por diputados del Frente Amplio durante el anterior periodo legislativo.

En contra del proyecto votaron los diputados oficialistas Ana Katharina Müller, Esmeralda Britton, Roberth Junior Barrantes, Royner Mora y la liberacionista Iztarú Alfaro. A favor se pronunciaron Edgardo Araya del FA y los verdiblancos, Karol Matamoros y Víctor Hidalgo.

Alfaro defendió su voto en contra aseverando que, si la votación se empata, el expediente se archiva. También aseguró que se presentará un dictamen de minoría a favor del proyecto.

En colaboración con José Cardoza.