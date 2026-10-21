Laura Fernández sobre Carlo Díaz: “No voy a ser hipócrita en desearle lo mejor”

Fecha de publicación: 21 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 21 de octubre de 2026

La presidenta Laura Fernández reaccionó a la reelección de Carlo Díaz al frente de la Fiscalía General de la República afirmando que la noticia no le toma por sorpresa, aunque lamentó formalmente el resultado.

Según Fernández, Díaz mantenía una campaña política activa desde hacía meses para asegurar su continuidad en el cargo, por lo que declinó asumir posturas complacientes respecto al nombramiento.

“Yo lo primero que voy a decir es que no me sorprende. Él tenía varios meses de estar en una campaña política para alcanzar esa reelección. Lamento la decisión. No, no voy a ser hipócrita en esto”, aseguró la mandataria.

Cuestionamientos por falta de cooperación y señalamientos éticos

Durante sus declaraciones, la presidenta reprochó la falta de disposición de Díaz para entablar un trabajo coordinado con la administración central, calificando el ausentismo del fiscal en las mesas de trabajo interinstitucionales como un desacierto perjudicial para la ciudadanía.

“Para mí es un grave error negarse a trabajar en equipo con el gobierno. Para mí no solamente es un plante, sino una equivocación garrafal, dejarme a mí las sillas vacías donde vamos a coordinar cosas que van a beneficiar al pueblo de Costa Rica”, mencionó la mandataria.

Asimismo, Fernández sostuvo que existen fallas notorias en la gestión del fiscal en materia de transparencia e imparcialidad, instándolo a detener el uso político de la administración de justicia y a enfocarse en sus funciones en lugar de abrir expedientes sin sustento contra miembros del Gobierno.