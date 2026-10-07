Laura Fernández sobre balacera en Ebais: “Cada vez me indigno más”

Fecha de publicación: 7 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 7 de octubre de 2026

Tras la balacera de la noche de martes en un Ebais en Concepción de Alajuelita, que dejó como saldo dos personas fallecidas, la Presidenta se pronunció al respecto.

Durante el evento, un guarda de seguridad murió durante el ataque de los sospechosos.

“Cada vez me indigno más (…) no puedo hacerme de la vista gorda”, dijo la Presidenta.

Además, hizo un llamado hacia los diputados y jueces de la República:

“Por Dios, por el amor a esta patria: tienen que revisar las leyes”, mencionó la mandataria.

Sobre la situación criminal del país, Fernández indicó que “no se puede explicar lo que está sucediendo”.

La Presidenta envió un mensaje a los familiares del guarda fallecido:

“Mis condolencias para la familia de este señor que murió trabajando”

Por su parte, Gerald Campos, ministro de Seguridad, aseguró que “si dependiera del Ejecutivo, esta gente estaría en prisión preventiva”.