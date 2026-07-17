Laura Fernández: “Seguiré impulsando reformas al Poder Judicial, se lo juré a la Biblia”.

La presidenta de la República, Laura Fernández, aseguró que continuará en su lucha contra la criminalidad.

Además, mencionó que seguirá impulsando reformas para mejorar la labor del Poder Judicial.

“Al Poder Judicial le digo: esté preparado porque voy a seguir impulsando reformas. Se lo juré a la Biblia”, exclamó la mandataria.

Foto: Isaac Villalta.

Las declaraciones de la presidenta se dieron durante la inauguración de la nueva delegación en Desamparados Norte que albergará al menos 83 oficiales.

Foto: Isaac Villalta.

“Al cierre de 2026 vamos a inaugurar 8 delegaciones como estas”, añadió la presidenta.

El acto también tuvo la participación de ministros y diputados oficialistas.