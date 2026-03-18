Fecha de publicación: 29 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 29 de septiembre de 2026

La presidenta electa, Laura Fernández, sostendrá una reunión con la fracción del Partido Liberación Nacional (PLN) el próximo 13 de abril, como parte de una serie de encuentros con distintas bancadas legislativas.

Según dio a conocer el diputado y jefe de fracción del PLN, Óscar Izquierdo, el acercamiento surge tras una conversación telefónica previa entre Fernández y representantes de la fracción verdiblanca, en la que la futura mandataria manifestó su interés en reunirse tanto con los actuales diputados como con la fracción entrante.

Óscar Izquierdo. Foto: Mauricio Aguilar.

Izquierdo indicó que ya se había realizado un primer encuentro con jefes de fracción, donde Fernández planteó la posibilidad de sostener reuniones individuales con cada bancada.

Posteriormente, ambas partes coordinaron la fecha del 13 de abril, cuando la presidenta electa participará en la reunión de la fracción del PLN.

Según Izquierdo, en el encuentro esperan analizar varios proyectos de interés nacional. Entre ellos destaca la propuesta del crédito para la ampliación de la ruta San José-San Ramón, así como otros 7 proyectos mencionados por Fernández, que serán discutidos en detalle durante la reunión.

Foto: Issac Villalta.

Además, señaló que actualmente existe apertura por parte del PLN para el avance de algunos empréstitos, sin que se estén presentando obstáculos en su trámite legislativo.

De acuerdo con lo expresado por Izquierdo, la comunicación entre ambas partes ha sido fluida y respetuosa, y Fernández ha reiterado su intención de mantener un diálogo constante tanto con la actual fracción como con la que asumirá próximamente.

La reunión del 13 de abril será clave para definir coincidencias y posibles acuerdos en temas prioritarios para la agenda legislativa y de gobierno.