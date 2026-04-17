Laura Fernández se reunirá con el Frente Amplio el próximo lunes

Fecha de publicación: 29 de octubre de 2026

Fecha de modificación: 28 de octubre de 2026

La fracción del Partido Frente Amplio (FA) confirmó que se reunirá con la presidenta electa Laura Fernández el próximo lunes 20 de abril en la Asamblea Legislativa.

Previo al encuentro, aún se desconocen los puntos específicos que Fernández abordará con la bancada del FA.

“Queremos ver primero qué nos propone. Cuando se reunió con las jefaturas de fracción, propuso algunos proyectos que ya no son su prioridad”, dijo la diputada del FA Rocío Alfaro, en declaraciones a medios de comunicación.

La legisladora señaló que el FA le hará algunas propuestas, especialmente relacionadas con el área de salud, entre ellas las concernientes a las listas de espera de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Rocío Alfaro. Foto: Wilbert Hernández.

Laura Fernández se reúne con bancadas

La reunión de Fernández con el FA será la última que realice con legisladores del actual período constitucional antes de asumir la presidencia. Fernández se reunió el lunes 13 de abril con diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) para solicitarles apoyo con el fin de agilizar proyectos que considera prioritarios, como el del Tren Rápido de Pasajeros.

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El 27 de marzo, Fernández se reunió con diputados del partido Nueva República, a quienes solicitó respaldo para agilizar la aprobación del crédito para la ampliación de la ruta San José-San Ramón.