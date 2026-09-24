Laura Fernández saca baja calificación con respecto a Chaves

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

Durante el primer cuatrimestre de Gobierno de la Administración Delgado Fernández, la presidenta obtuvo una calificación de 6.98 de 10 posible en la encuesta de percepción de la población costarricense sobre la política nacional.

Si bien, Laura Fernández mejoró la nota con respecto al cierre de Gobierno de Rodrigo Chaves (6.7 en marzo), continúa por debajo del expresidente quien tuvo una calificación de 7.65 en sus primeros meses de labor en 2022.

La mejor nota obtenida por Chaves según Idespo fue al inicio de su gestión en marzo de 2022.

La seguridad ciudadana es la principal preocupación del país, según cuatro de cada diez ciudadanos encuestados.

Foto: Randall Sandoval.

El área mejor evaluada de la presidenta Fernández es la “protección a la naturaleza” con una calificación de 6.43 de 10 posible.

Ministros mejor evaluados

Laura Fernández: 6.98

Gerald Campos (Ministro de Seguridad): 6.63

Paula Bogantes (Micitt): 6.55

Gabriel Aguilar (Justicia y Paz): 6.54

Efraím Zeledón (MOPT): 6.41

Estas calificaciones son en una escala del 1 (valor menor) al 10 (valor mayor).

La metodología del IDESPO fue una recolección de datos del 12 al 14 y del 17 al 22 de agosto con 746 entrevistas completas.