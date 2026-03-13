Laura Fernández renuncia al PPSO tras ganar la Presidencia

Fecha de publicación: 26 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 25 de septiembre de 2026

La presidenta electa, Laura Fernández, renunció a la militancia del Partido Político Pueblo Soberano (PPSO) en cumplimiento de lo establecido en el Código Electoral, el cual dispone que quienes ejerzan la Presidencia o Vicepresidencias no deben participar en actividades de los partidos políticos.

“Pueblo Soberano no fue para mí simplemente el vehículo político que me llevó a la Presidencia de la República. Fue la casa en la que encontré a personas extraordinarias que comparten la misma convicción de que Costa Rica merece más: más honestidad, más visión, más compromiso genuino con la gente”, señaló Fernández en una carta dirigida a Mayuli Ortega Guzmán, presidente del PPSO.

Fernández aseveró que la renuncia tiene efecto a partir de la fecha de recepción de sus credenciales ante el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

“Llevo conmigo los valores grabados en la manera en que entiendo el servicio público: con transparencia, con coraje, con cercanía a la gente y con la convicción de que gobernar es siempre un privilegio que se paga con entrega total”, señaló Fernández.

PPSO recibe renuncia de Fernández

Ortega Guzmán recibió la renuncia de Fernández y aseguró que la despide de las filas de PPSO con “alegría y nostalgia”.