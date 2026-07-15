Laura Fernández presentará segundo paquete de proyectos de seguridad el 27 de julio

El Poder Ejecutivo presentará el próximo 27 de julio un segundo paquete de proyectos de ley en materia de seguridad ante la Asamblea Legislativa, anunció la presidenta de la República, Laura Fernández, durante la conferencia de prensa semanal.

La mandataria aseguró que el Gobierno continúa trabajando en nuevas reformas para enfrentar el crimen organizado, pero también pidió a los diputados avanzar con las iniciativas que ya se encuentran en la corriente legislativa.

“Diputados, por favor, necesitamos estos proyectos de seguridad. El próximo 27 de julio vamos a presentar el segundo paquete de proyectos de ley en este tema. Seguimos trabajando sin descanso”, manifestó Fernández.

Sin embargo no dio detalles sobre en qué consistirán los proyectos.

A la vez cuestionó al Colegio de Abogados y aseguró que “está esperando” a que brinden sus propuestas al respecto de estos proyectos.

La mandataria se refirió al primer paquete presentado a la Asamblea Legislativa en materia de seguridad y pidió que se avance con esos proyectos.

Entre las propuestas pendientes mencionó las iniciativas dirigidas a ampliar las oportunidades laborales para las personas privadas de libertad, incluso mediante convenios con empresas del sector privado.

Fernández explicó que la intención es que quienes se encuentran en centros penitenciarios puedan recibir una compensación económica por su trabajo y que esos recursos se distribuyan para distintos fines.

“Una parte se le daría a los familiares que están fuera de la cárcel y otra parte iría a un fondo de cada persona privada de libertad, para que cuando salga de la cárcel tenga una platita para reiniciar su vida y no vuelva a caer en la tentación de regresar a la cárcel”, señaló.

Otra parte de la remuneración podría utilizarse para contribuir con los gastos de alimentación de las personas privadas de libertad dentro del sistema penitenciario.

Según la presidenta, este mecanismo permitiría que las personas cuenten con recursos para retomar su vida una vez cumplida la condena y reducir las posibilidades de reincidencia.

Durante la conferencia, el ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar, informó además que 93 personas privadas de libertad participaron en labores de mejoramiento de centros educativos durante las vacaciones estudiantiles.

La mandataria sostuvo que Costa Rica necesita actualizar su legislación para responder a organizaciones criminales que cuentan con grandes recursos económicos y herramientas tecnológicas avanzadas.