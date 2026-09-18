Laura Fernández: “No vendemos humo a la gente”

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Laura Fernández, presidenta de la República, dijo que el gobierno de Chaves Robles y el actual van más allá de las promesas.
“No vendemos humo a la gente”, dijo Fernández.
Las palabras las dio durante su discurso en la inauguración de un puente sobre el Río Bijagual, en San Ramón de La Virgen de Sarapiquí.
La presidenta fue enfática al decir que ella entrega obras, no promesas.
Fernández aseguró que eso la diferencia de otros gobiernos en sus primeros cuatro meses.