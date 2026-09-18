Laura Fernández: “No vendemos humo a la gente”

Fecha de publicación: 18 de septiembre de 2026

Fecha de modificación: 18 de septiembre de 2026

Laura Fernández, presidenta de la República, dijo que el gobierno de Chaves Robles y el actual van más allá de las promesas.

“No vendemos humo a la gente”, dijo Fernández.

Las palabras las dio durante su discurso en la inauguración de un puente sobre el Río Bijagual, en San Ramón de La Virgen de Sarapiquí.

Foto: Isaac Villalta.

La presidenta fue enfática al decir que ella entrega obras, no promesas.

Fernández aseguró que eso la diferencia de otros gobiernos en sus primeros cuatro meses.